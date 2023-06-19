Толкатель ядра Афонин заявил, что не следит за темой допуска на международную арену

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Чемпион России по легкой атлетике в толкании ядра Максим Афонин заявил, что старается абстрагироваться от темы допуска отечественных спортсменов к международным соревнованиям по критериям МОК.

"Пока никак не оцениваю - просто выполняю свои задачи, тренируюсь, стараюсь показать результат. Если появятся какие-либо изменения в плане допуска, будем очень рады и естественно будем стараться показать себя с лучшей стороны. А так: стараюсь не лезть в эти моменты. Если сможем выступать на международных соревнованиях, будет отлично, если нет - от нас ничего не зависит", - сказал Афонин "Интерфаксу".

Афонин - чемпион России, шестикратный чемпион России в помещении. В Чебоксарах спортсмен принял участие в "Мемориале им А.В. Игнатьева" в рамках 11-го этапа "Королевы спорта" и с результатом 20,37 метра занял первое место.

"Поработали в тренировочном ритме, благодаря зарубе с Константином Лядусовым (20,23 м, лучшие результаты он и Афонин показали в последней попытке - ИФ). Победе доволен, по результату-международнику, в принципе, неплохо", - заявил Афонин.

23 марта сообщалось, что совет World Athletics принял решение восстановить членство ВФЛА. Но участвовать в международных соревнованиях российские легкоатлеты пока не смогут даже в нейтральном статусе, так как World Athletics продлила отстранение россиян и белорусов, рекомендованное МОК спортивным организациям из-за ситуации на Украине.