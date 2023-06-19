Поиск

Толкатель ядра Афонин заявил, что не следит за темой допуска на международную арену

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Чемпион России по легкой атлетике в толкании ядра Максим Афонин заявил, что старается абстрагироваться от темы допуска отечественных спортсменов к международным соревнованиям по критериям МОК.

"Пока никак не оцениваю - просто выполняю свои задачи, тренируюсь, стараюсь показать результат. Если появятся какие-либо изменения в плане допуска, будем очень рады и естественно будем стараться показать себя с лучшей стороны. А так: стараюсь не лезть в эти моменты. Если сможем выступать на международных соревнованиях, будет отлично, если нет - от нас ничего не зависит", - сказал Афонин "Интерфаксу".

СпортВФЛА восстановила членство в World Athletics. ОбобщениеВФЛА восстановила членство в World Athletics. ОбобщениеЧитать подробнее

Афонин - чемпион России, шестикратный чемпион России в помещении. В Чебоксарах спортсмен принял участие в "Мемориале им А.В. Игнатьева" в рамках 11-го этапа "Королевы спорта" и с результатом 20,37 метра занял первое место.

"Поработали в тренировочном ритме, благодаря зарубе с Константином Лядусовым (20,23 м, лучшие результаты он и Афонин показали в последней попытке - ИФ). Победе доволен, по результату-международнику, в принципе, неплохо", - заявил Афонин.

23 марта сообщалось, что совет World Athletics принял решение восстановить членство ВФЛА. Но участвовать в международных соревнованиях российские легкоатлеты пока не смогут даже в нейтральном статусе, так как World Athletics продлила отстранение россиян и белорусов, рекомендованное МОК спортивным организациям из-за ситуации на Украине.

Международный олимпийский комитет Максим Афонин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Денис Глушаков покинул "Нижний Новгород"

Футболист "Спартака" Промес приговорен в Нидерландах к 1,5 года тюрьмы

Карен Хачанов выбыл из топ-10 рейтинга ATP

Карен Хачанов выбыл из топ-10 рейтинга ATP

Сборная Испании по футболу выиграла Лигу наций УЕФА

Сборная Испании по футболу выиграла Лигу наций УЕФА

Ферстаппен выиграл Гран-при Канады "Формулы-1"

Александрова обыграла Кудерметову в финале турнира WTA-250 в Нидерландах

Александрова обыграла Кудерметову в финале турнира WTA-250 в Нидерландах

Сборная Италии по футболу выиграла "бронзу" Лиги наций УЕФА

"Зенит" выиграл Суперкубок России по футболу среди женщин

"Зенит" выиграл Суперкубок России по футболу среди женщин

Россиянин Немков защитил чемпионский пояс Bellator

Муслим Гаджимагомедов: отсутствие американцев на ЧМ на мне никак не сказалось

Муслим Гаджимагомедов: отсутствие американцев на ЧМ на мне никак не сказалось
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });