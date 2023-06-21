Сборная Бразилии по футболу проиграла Сенегалу в товарищеском матче

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Бразилии со счетом 2:4 потерпели поражение от Сенегала в товарищеской встрече.

В составе бразильцев голы провели Лукас Пакета (11-я минута) и Маркиньос (58). Тот же Маркиньос на 52-й минуте стал автором автогола, также за Сенегал отличились Хабиб Диалло (22), Садио Мане (55, 90+7 – с пенальти).

Впервые за национальную команду Бразилии отыграл полузащитник петербургского "Зенита" Малком. Он вышел в стартовом составе и был заменен на 57-й минуте.