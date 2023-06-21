Соревнования по триатлону IRONSTAR пройдут в Тверской области

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Фестиваль спорта, включающий соревнования по триатлону IRONSTAR ZAVIDOVO 2023, пройдет в Тверской области 24-25 июня

Старты пройдут на дистанциях для любого уровня подготовки: 1/8 (0,5 км плавание, 22 км велогонка, 5 км бег), 1/4 (1 км плавание, 45 км велогонка, 10 км бег) и Supermix - формат, который состоит из двух гонок в один день – 1/8, а затем 1/4.

Также в дни фестиваля пройдут детские и женские забеги и соревнования на открытой воде на 1 и 2 мили.

Во второй день фестиваля пройдут соревнования по триатлону. В частности, плавательный этап пройдет в акватории Иваньковского водохранилища.