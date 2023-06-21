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ВАДА отказало передумавшему уходить из биатлона россиянину в досрочном допуске к стартам

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) отказало российскому биатлонисту Михаилу Первушину в сокращении стандартного срока допуска к участию в соревнованиях после возобновления карьеры.

Таким образом, представляющий Московскую область спортсмен сможет вернуться к соревновательной деятельности не ранее 14 ноября 2023 года, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

28 апреля Первушин уведомил Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) об окончании спортивной карьеры, но 15 мая решил её возобновить. Согласно антидопинговым правилам с момента подачи заявления о возобновлении карьеры и до первого разрешенного старта спортсмена должно пройти шесть месяцев. Спортсмен обратился в РУСАДА с просьбой сократить этот срок до 1 сентября, чтобы у него появилась возможность участвовать в стартовом этапе Кубка Содружества в Сочи.

Учитывая отсутствие у Первушина каких-либо антидопинговых нарушений в прошлом и небольшой срок, на который спортсмен выпал из поля зрения антидопинговых органов, РУСАДА сочло возможным пойти спортсмену навстречу в сокращении срока. Международный союз биатлонистов (IBU) не выказал возражений по этому поводу.

ВАДА Союз биатлонистов России
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