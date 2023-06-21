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"Спартак" расторг контракт с польским футболистом Рыбусом

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Польский защитник Мацей Рыбус покидает "Спартак", сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

Отмечается, что клуб и футболист расторгли трудовой договор по соглашению сторон.

"33-летний игрок из Польши покидает наш клуб в статусе свободного агента", - говорится в сообщении.

Рыбус стал игроком "Спартака" летом 2022 года, провел в составе команды 12 матчей, забил один мяч. До этого он уже имел опыт выступлений в российском футболе, защищая цвета грозненского "Терека" (ныне – "Ахмат") и московского "Локомотива". Также он играл в польской "Легии" и французском "Лионе".

Мацей Рыбус Спартак футбол
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