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Международная федерация волейбола сохранила отстранение россиян и белорусов

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Административный совет Международной федерации волейбола принял решение не снимать отстранение с российских и белорусских сборных и клубов, сообщает пресс-служба FIVB.

"Административный совет FIVB пролонгирует свое решение, по которому российские и белорусские национальные команды, клубы, официальные лица и спортсмены не имеют права участвовать в международных и континентальных соревнованиях на неопределенное время", - говорится в сообщении.

Также было принято решение не отображать очки России и Белоруссии в мировом рейтинге FIVB на время их неучастия в турнирах. Их рейтинговые очки остаются замороженными.

Мужская и женская сборные России по волейболу были не допущены к квалификации на летние Игры-2024 в Париже.

волейбол Международная федерация волейбола FIVB
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