Российский боксер Силягин встретится с конголезцем Мукалой на турнире в Красноярске

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Россиянин Павел Силягин проведет бой с Патриком Мукалой из ДР Конго на вечере профессионального бокса в Красноярске 30 июня, сообщили "Интерфаксу" организаторы турнира.

Поединок представителей второго среднего веса будет состоять из восьми раундов, он возглавит вечер.

Для российского боксера это будет 14-й бой на профессиональном ринге. Последний к настоящему моменту датирован мартом этого года в Екатеринбурге, когда Силягин нокаутировал колумбийца Леонардо Каррильо.

В качестве профессионала 29-летний Силягин является непобежденным боксером, он выиграл все 13 (шесть – нокаутом) поединков.

Силягин – бронзовый призер чемпионата мира.

В свою очередь, 29 летний Мукала выиграл 14 боев (13 – нокаутом) при двух поражениях и одной ничьей.

В со-главном событии шоу 30 июня состоится поединок ведущих российских боксёров второго полулегкого веса – Эльнур Самедов встретится с Рустамом Камиловым. Россиянин Павел Федоров в 6-раундовом поединке в первом полусреднем весе сойдется с Улугбеком Каюмбоевым из Узбекистана. Россиянин Алексей Скомороха выйдет на ринг в 6-раундовом бою в первом среднем весе против Мирзакамола Нематова из Узбекистана.