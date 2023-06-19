Поиск

Российский боксер Силягин встретится с конголезцем Мукалой на турнире в Красноярске

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Россиянин Павел Силягин проведет бой с Патриком Мукалой из ДР Конго на вечере профессионального бокса в Красноярске 30 июня, сообщили "Интерфаксу" организаторы турнира.

Поединок представителей второго среднего веса будет состоять из восьми раундов, он возглавит вечер.

СпортМуслим Гаджимагомедов: отсутствие американцев на ЧМ на мне никак не сказалосьМуслим Гаджимагомедов: отсутствие американцев на ЧМ на мне никак не сказалосьЧитать подробнее

Для российского боксера это будет 14-й бой на профессиональном ринге. Последний к настоящему моменту датирован мартом этого года в Екатеринбурге, когда Силягин нокаутировал колумбийца Леонардо Каррильо.

В качестве профессионала 29-летний Силягин является непобежденным боксером, он выиграл все 13 (шесть – нокаутом) поединков.

Силягин – бронзовый призер чемпионата мира.

В свою очередь, 29 летний Мукала выиграл 14 боев (13 – нокаутом) при двух поражениях и одной ничьей.

В со-главном событии шоу 30 июня состоится поединок ведущих российских боксёров второго полулегкого веса – Эльнур Самедов встретится с Рустамом Камиловым. Россиянин Павел Федоров в 6-раундовом поединке в первом полусреднем весе сойдется с Улугбеком Каюмбоевым из Узбекистана. Россиянин Алексей Скомороха выйдет на ринг в 6-раундовом бою в первом среднем весе против Мирзакамола Нематова из Узбекистана.

бокс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Футболист "Спартака" Промес приговорен в Нидерландах к 1,5 года тюрьмы

Карен Хачанов выбыл из топ-10 рейтинга ATP

Карен Хачанов выбыл из топ-10 рейтинга ATP

Сборная Испании по футболу выиграла Лигу наций УЕФА

Сборная Испании по футболу выиграла Лигу наций УЕФА

Ферстаппен выиграл Гран-при Канады "Формулы-1"

Александрова обыграла Кудерметову в финале турнира WTA-250 в Нидерландах

Александрова обыграла Кудерметову в финале турнира WTA-250 в Нидерландах

Сборная Италии по футболу выиграла "бронзу" Лиги наций УЕФА

"Зенит" выиграл Суперкубок России по футболу среди женщин

"Зенит" выиграл Суперкубок России по футболу среди женщин

Россиянин Немков защитил чемпионский пояс Bellator

Муслим Гаджимагомедов: отсутствие американцев на ЧМ на мне никак не сказалось

Муслим Гаджимагомедов: отсутствие американцев на ЧМ на мне никак не сказалось

Матыцин счел неприемлемым участие россиян в ОИ в качестве беженцев

Матыцин счел неприемлемым участие россиян в ОИ в качестве беженцев
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });