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Определился состав групп на ЧМ-2024 по хоккею

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Международная федерация хоккея (ИИХФ) на своем сайте обнародовала состав групп чемпионата мира-2024 года.

Турнир пройдет в чешских городах Прага и Острава.

Матчи группы А пройдут в Праге, куда помимо Чехии вошли действующий чемпион мира Канада, а также Финляндия, Швейцария, Дания, Норвегия, Австрия, Великобритания.

Группу В составили США, Германия, Швеция, Словакия, Латвия, Франция, Казахстан и Польша. Сборная Польши выступит в элитном дивизионе впервые за 22 года. Игры в рамках этой группы будут проходить в Остраве.

В плей-офф традиционно сыграют по четыре лучшие команды каждый из групп.

Сборные России и Белоруссии вновь пропустят ЧМ из-за санкций ИИХФ.

ИИХФ хоккей
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