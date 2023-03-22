ИИХФ продлила отстранение сборных России и Белоруссии по хоккею

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Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Совет Международной федерации хоккея продлил действие санкций в отношении национальных команд России и Белоруссии, говорится в заявлении ИИХФ.

Соответствующее решение было принято на заседании совета ИИХФ в среду.

"На основании детальной оценки рисков, проведенной компанией, специализирующейся на их оценке, совет ИИХФ определил, что повторное включение сборных России и Белоруссии в соревнования Международной федерации пока небезопасно. Таким образом, сезон-2023/24 пройдет без сборных России и Белоруссии", - говорится в тексте заявления.

В результате сборные России и Белоруссии пропустят второй сезон подряд и, в частности, вновь не сыграют на чемпионате мира.

Санкции на сборные России и Белоруссии были наложены в феврале 2022 года из-за ситуации на Украине после рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК).