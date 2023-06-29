Футболист сборной Германии Хаверц перешел из "Челси" в "Арсенал"

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Немецкий полузащитник "Челси" Кай Хаверц подписал контракт с "Арсеналом", сообщает пресс-служба этого клуба.

В сообщении "Арсенала" отмечается, что 24-летний футболист присоединился к команде "по долгосрочному контракту".

Хаверц воспитывался в немецком "Байере" где в 2016 году и дебютировал на взрослом уровне. В 2020 году стал игроком "Челси", в составе которого по разу выиграл Лигу чемпионов УЕФА, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира.

Цвета сборной Германии Хаверц защищает с 2018 года.