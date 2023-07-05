Поиск

Две российские конькобежки и тренер перейдут в сборную Казахстана

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Конькобежки борной России Елизавета Голубева и Кристина Силаева будут выступать под флагом Казахстана, заявил президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев.

Также в сборную Казахстана перешел тренер российской национальной команды Сергей Клевченя.

"Мы получили соответствующее уведомление от Голубевой, Силаевой и Сергея Клевчени. Они все намерены перейти в сборную Казахстана. Мы проинформировали министерство спорта о нынешней ситуации. Пока никаких согласований на переход мы не давали", - приводит слова Гуляева "Матч ТВ".

Голубева является призером чемпионатов мира, Силаева – чемпионкой России, Клевченя – чемпион мира, призер Олимпийских игр.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Даниил Медведев вышел во второй круг турнира в Уимблдоне

Экс-наставник "Барселоны" и сборной Испании Луис Энрике возглавил ПСЖ

Экс-наставник "Барселоны" и сборной Испании Луис Энрике возглавил ПСЖ

Касаткина вышла в третий круг турнира в Уимблдоне

Футболисты ЦСКА Эджуке и Сигурдссон приостановили контракты с клубом

"Зенит" проиграл "Црвене Звезде" в матче товарищеского турнира

Зелимхан Бакаев: сейчас не хочу себя представлять в другом месте, кроме "Зенита"

Зелимхан Бакаев: сейчас не хочу себя представлять в другом месте, кроме "Зенита"

Россию лишили права провести женский чемпионат Европы по гандболу

Первая ракетка России Касаткина вышла во второй круг Уимблдона

Первая ракетка России Касаткина вышла во второй круг Уимблдона

Рублев вышел во второй круг Уимблдонского турнира

Рублев вышел во второй круг Уимблдонского турнира

Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии "Формулы-1"

Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии "Формулы-1"
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });