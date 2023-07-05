Две российские конькобежки и тренер перейдут в сборную Казахстана

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Конькобежки борной России Елизавета Голубева и Кристина Силаева будут выступать под флагом Казахстана, заявил президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев.

Также в сборную Казахстана перешел тренер российской национальной команды Сергей Клевченя.

"Мы получили соответствующее уведомление от Голубевой, Силаевой и Сергея Клевчени. Они все намерены перейти в сборную Казахстана. Мы проинформировали министерство спорта о нынешней ситуации. Пока никаких согласований на переход мы не давали", - приводит слова Гуляева "Матч ТВ".

Голубева является призером чемпионатов мира, Силаева – чемпионкой России, Клевченя – чемпион мира, призер Олимпийских игр.