Футболисты "Спартака" сыграли вничью с "Торпедо" в первом предсезонном матче

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Товарищеский матч между московскими футбольными клубами "Спартак" и "Торпедо" завершился вничью.

Результат встречи на стадионе "Лужники" - 2:2.

После голов Ираклия Манелова (1 минута) и Александра Орехова (34) "Торпедо" повело с разницей в два гола. Во втором тайме "Спартак" отыгрался благодаря дублю Виктора Мозеса (60, 90).

"Спартак" - бронзовый призер Российской премьер-лиги-2022/23, для него это первый матч после выхода команды из летнего отпуска. "Торпедо" в РПЛ заняло последнее, 16-е место и выбыло в Первую лигу.