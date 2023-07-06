Матч второго круга Wimbledon Медведев-Маннарино перенесли из-за темноты
Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Теннисист из России Даниил Медведев и француз Адриано Маннарино матч второго круга лондонского турнира Большого шлема Wimbledon доиграют в пятницу.
Встреча была остановлена из-за наступления темноты при счете 6:3, 6:3, 4:4 в пользу россиянина, который в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) занимает третье место. Маннарино находится на 35-й строчке.
Турнир в Великобритании проводится на травяном покрытии.