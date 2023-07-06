Поиск

Матч второго круга Wimbledon Медведев-Маннарино перенесли из-за темноты

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Теннисист из России Даниил Медведев и француз Адриано Маннарино матч второго круга лондонского турнира Большого шлема Wimbledon доиграют в пятницу.

Встреча была остановлена из-за наступления темноты при счете 6:3, 6:3, 4:4 в пользу россиянина, который в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) занимает третье место. Маннарино находится на 35-й строчке.

Турнир в Великобритании проводится на травяном покрытии.

Даниил Медведев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Рублев победил Карацева во втором круге Уимблдонского турнира

Фигурист Костомаров выписан из больницы

Бывший подопечный Карпина перешел из "Реала" в ПСЖ

СМИ сообщили о скором переходе Марио Фернандеса в "Зенит" вместо ЦСКА

СМИ сообщили о скором переходе Марио Фернандеса в "Зенит" вместо ЦСКА

Даниил Медведев вышел во второй круг турнира в Уимблдоне

Экс-наставник "Барселоны" и сборной Испании Луис Энрике возглавил ПСЖ

Экс-наставник "Барселоны" и сборной Испании Луис Энрике возглавил ПСЖ

Касаткина вышла в третий круг турнира в Уимблдоне

Футболисты ЦСКА Эджуке и Сигурдссон приостановили контракты с клубом

"Зенит" проиграл "Црвене Звезде" в матче товарищеского турнира

Зелимхан Бакаев: сейчас не хочу себя представлять в другом месте, кроме "Зенита"

Зелимхан Бакаев: сейчас не хочу себя представлять в другом месте, кроме "Зенита"
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });