Экс-гендиректор ХК "Авангард" стал исполнительным директором ФК "Спартак"
Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Сергей Белых назначен на должность исполнительного директора "Спартака", сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.
41-летний Белых до этого занимал должность генерального директора омского хоккейного клуба "Авангард".
В "Авангарде" Белых работал с 2019 года. В период его управления клуб завоевал Кубок Гагарина Континентальной хоккейной лиги (2021).
"Спартак" в сезоне-2022/23 стал бронзовым призером чемпионата России по футболу.