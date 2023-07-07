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Экс-гендиректор ХК "Авангард" стал исполнительным директором ФК "Спартак"

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Сергей Белых назначен на должность исполнительного директора "Спартака", сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

41-летний Белых до этого занимал должность генерального директора омского хоккейного клуба "Авангард".

В "Авангарде" Белых работал с 2019 года. В период его управления клуб завоевал Кубок Гагарина Континентальной хоккейной лиги (2021).

"Спартак" в сезоне-2022/23 стал бронзовым призером чемпионата России по футболу.

Спартак Авангард Кубок Гагарина футбол хоккей Сергей Белых
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