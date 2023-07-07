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Российский футбольный арбитр Шеметов умер на 32-м году жизни

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Российский футбольный судья Даниил Шеметов умер в возрасте 31 года, сообщает пресс-служба РФС.

"Российский футбольный союз выражает искренние соболезнования родным и близким Даниила Шеметова и окажет необходимую помощь семье арбитра", - говорится в сообщении. Причины смерти не уточняются.

Шеметов начал работать во Второй лиге в сезоне-2019/20, обслужил 41 игру. Также на его счету пять матчей розыгрыша Кубка России.

футбол Российский футбольный союз
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