Российский футбольный арбитр Шеметов умер на 32-м году жизни
Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Российский футбольный судья Даниил Шеметов умер в возрасте 31 года, сообщает пресс-служба РФС.
"Российский футбольный союз выражает искренние соболезнования родным и близким Даниила Шеметова и окажет необходимую помощь семье арбитра", - говорится в сообщении. Причины смерти не уточняются.
Шеметов начал работать во Второй лиге в сезоне-2019/20, обслужил 41 игру. Также на его счету пять матчей розыгрыша Кубка России.