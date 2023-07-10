Джокович сыграет с Рублевым в четвертьфинале Уимблдона

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Серб Новак Джокович одолел поляка Хуберта Хуркача в четвертом круге теннисного турнира Большого шлема в Уимблдоне (Великобритания).

Результат встречи – 7:6 (8:6), 7:6 (8:6) 5:7 6:4 в пользу Джоковича. Игра стартовала еще в воскресенье, но после наступления темноты ее приостановили, матч возобновился в понедельник.

Джокович сейчас является второй ракеткой мира. Серб – действующий и семикратный победитель Уимблдона, а всего на его счету 23 титула на турнирах Большого шлема. Что касается Хуркача, в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов он занимает 18-е место.

Следующий соперник Джоковича – россиянин Андрей Рублев.