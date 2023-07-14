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Футболист "Краснодара" перешел в клуб Черчесова "Ференцварош"

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Эквадорский защитник "Краснодара" Кристиан Рамирес перешел в венгерский "Ференцварош", сообщается на сайте российского футбольного клуба.

"Краснодар" и "Ференцварош" согласовали все детали трансфера Кристиана Рамиреса. Фланговый защитник продолжит карьеру в Венгрии", - говорится в сообщении.

Кристиан Рамирес выступал за "Краснодар" с начала 2017 года, перейдя как раз из "Ференцвароша". Он провел за российскую команду 187 матчей (6-й показатель в истории клуба), забил 3 гола и отдал 14 результативных передач.

Главным тренером "Ференцвароша" является экс-наставник сборной России Станислав Черчесов.

Станислав Черчесов футбол Ференцварош Кристиан Рамирес
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