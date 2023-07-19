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"Ференцварош" расторг контракт с Черчесовым после вылета из первого раунда ЛЧ

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Станислав Черчесов покидает пост главного тренера венгерского футбольного клуба "Ференцварош", сообщает пресс-служба команды.

"После поражения от "Клаксвика" Станислав Черчесов покидает пост главного тренера "Ференцвароша", - говорится в сообщении.

Ранее "Ференцварош" по сумме двух матчей проиграл со счетом 0:3 "Клаксвику" (Фарерские острова) в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА.

Черчесов возглавил венгерский клуб в 2021 году. С 2016 по 2021 год он работал главным тренером сборной России по футболу. Ранее Черчесов также был наставником "Спартака", "Динамо", "Терека", "Амкара" и польской "Легии".

Под руководством Черчесова "Ференцварош" выиграл Кубок Венгрии и дважды стал чемпионом страны.

Станислав Черчесов УЕФА
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