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"Краснодар" обыграл московское "Динамо" в стартовом туре чемпионата России по футболу

"Краснодар" обыграл московское "Динамо" в стартовом туре чемпионата России по футболу
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Футболисты "Краснодара" в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-23/24 нанесли поражение соперникам из "Динамо".

Матч в Москве завершился со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе краснодарцев отличились Джон Кордоба (27-я минута), Александр Черников (35), Жоау Батчи (53). Единственный мяч у хозяев забил Федор Смолов (61-я минута).

Остальные матчи 1-го тура пройдут 22-23 июля. Действующий чемпион "Зенит" в субботу сыграет в Нижнем Новгороде, серебряный призер ЦСКА - в Екатеринбурге с "Уралом". Обладатель бронзы прошлого сезона "Спартак" в Москве в воскресенье примет "Оренбург".

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