Организаторы детского шахматного турнира в Чебоксарах пригласят спортсменов из США

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Иностранные спортсмены могли выступить на стартовавшем в Чебоксарах детском этапе Кубка России по шахматам, но из-за сжатых сроков подготовки турнира идею с их приглашением пришлось отложить, заявил депутат Госдумы, глава оргкомитета Анатолий Аксаков.

"У меня были мысли и мечта затащить сюда иностранцев, в том числе из США, Европы, но времени на подготовку турнира было мало – всего лишь два месяца. В следующем году точно привезем — американцев, европейцев, не говоря уже об азиатах", - сказал Аксаков, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Идею поддерживает исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев. "Все двери открыты. Шахматы — без границ, в прямом и переносном смысле этого слова", - сказал он.

Этап Кубка России по шахматам среди детей, получивший название "Шоколадный кубок", проходит в Чебоксарах до 12 августа. Первый соревновательный день прошел в четверг. В турнире принимают участие 500 юных шахматистов из 46 регионов России. Победители будут выявлены в возрастных группах среди девочек и мальчиков до 9, 11, 13 лет, а также юношей и девушек до 15 лет. Призовой фонд – 500 тысяч рублей.