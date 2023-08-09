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"Динамо" победило "Краснодар" в Кубке России по футболу

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Футболисты столичного "Динамо" одержали победу над "Краснодаром" во втором туре группового этапа Кубка России по футболу.

Матч в Москве завершился с результатом 4:3. В составе "Динамо" отличились Даниил Фомин (31-я минута, пенальти), Вячеслав Грулев (35, 67) и Арсен Захарян (90+6). За "Краснодар" забили Никита Кривцов (41), Кевин Ленини (47) и Джон Кордоба (77, пенальти).

На 45-й минуте игрок "Краснодара" Ильзат Ахметов не реализовал пенальти.

"Динамо" занимает вторую строчку в группе D, имея в активе 4 очков. На первом месте идет "Спартак" (6 очков). "Пари Нижний Новгород" занимает третью позицию (2 очка). "Краснодар" проиграл оба стартовых матча и замыкает таблицу на четвертом месте, не набрав ни одного очка.

Динамо Краснодар футбол
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