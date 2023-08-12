Капитан сборной Англии по футболу Гарри Кейн стал игроком "Баварии"

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Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Центральный нападающий сборной Англии по футболу ее капитан Гарри Кейн перешел из лондонского "Тоттенхэма" в мюнхенскую "Баварию".

Контракт Кейна с немецким клубом заключен до 30 июня 2027 года, сообщается на сайте "Баварии".

30-летний Кейн - воспитанник академии "Тоттенхэма", за который он выступал последние 19 лет. Его контракт со "шпорами" должен был закончиться летом 2024 года. За лондонцев он провел 435 матча и забил 280 голов, что его является рекордом клуба.

Кейн - лучший бомбардир национальной команды Англии (58 голов). На ЧМ-2018 года в Москве он с шестью голами возглавил список голеадоров турнира. В 2019 году он помог завоевать "бронзу" в Лиге наций. В 2020 году Кейн стал вице-чемпионом Европы 2020 года, забив за англичан четыре мяча.