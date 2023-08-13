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"Динамо" обыграло "Балтику" в чемпионате России по футболу

"Динамо" обыграло "Балтику" в чемпионате России по футболу
Вячеслав Грулев ("Динамо") и Роберто Карлос Фернандес ("Балтика") во время матча
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб "Динамо" в домашнем матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграл калининградскую "Балтику".

Воскресный поединок на столичном стадионе имени Льва Яшина завершился со счетом 2:0. На 55-й минуте мяч забил защитник хозяев Станислав Бессмертный. На 75-й минуте хавбек Денис Макаров удвоил преимущество своей команды.

Динамовцы одержали вторую победу подряд и поднялись на пятую строчку в турнирной таблице чемпионата (7 очков). Калининградцы потерпели третье поражение в стартовавшем сезоне РПЛ и находятся на 12-м месте (3).

футбол РПЛ Динамо Балтика
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