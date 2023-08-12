"Краснодар" обыграл "Оренбург" и вышел в единоличные лидеры РПЛ
Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - "Краснодар" в гостях со счетом 2:0 обыграл "Оренбург" в матче четвёртого тура Мир - Российской премьер-лиги.
Победу "Краснодару" принёс дубль Эдуарда Сперцяна (67-я и 90-я (пенальти) минуты).
"Краснодар" выиграл четвёртый матч подряд и вышел в единоличные лидеры чемпионата, набрав 12 очков. "Оренбург" идёт на 15-м месте, имея в активе 1 очко.
В пятом туре соперником "Краснодара" станет московский "Локомотив", матч пройдёт 19 августа. "Оренбург" днем позже встретится с грозненским "Ахматом".