"Ростов" разгромил "Рубин" в матче РПЛ

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Ростов" нанес крупное поражение соперникам из казанского "Рубина" в матче четвертого тура Мир - Российской премьер-лиги.

Игра в Ростове завершилась со счетом 3:0. В составе ростовчан забили Николай Комличенко (52-я минута), Андрей Лангович (78) и Егор Голенков (88).

"Ростов" занимает пятое место в чемпионате, имея в активе семь очков. "Рубин" идет на 13-м месте, у клуба два очка.

В следующем туре "Рубин" встретится с "Крыльями Советов", "Ростов" - с "Сочи". Матчи пройдут 18 и 19 августа соответственно.