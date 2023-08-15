Захарян в среду отправится в Испанию для перехода в "Реал Сосьедад"

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Полузащитник московского футбольного клуба "Динамо" 16 августа вылетит в Испанию для прохождения медосмотра перед ранее анонсированным переходом в местный "Реал Сосьедад", сообщает "Спорт-Экспресс".

Отмечается, что он согласовал условия личного контракта с испанским клубом. В четверг он пройдет медосмотр, после чего подпишет контракт.

За основную команду "Динамо" 20-летний Захарян провел 89 игр, в которых забил 19 голов и сделал 25 результативных передач. Также на его счету семь матчей за сборную России, в том числе пять – в стартовом составе.