Сборная Испании стала первым финалистом ЧМ по футболу среди женщин
Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Футболистки сборной Испании со счетом 2:1 нанесли поражение национальной команде Швеции в матче 1/2 финала женского чемпионата мира.
На 81-й минуте встречи в Новой Зеландии Сальма Паравльюэло вывела сборную Испании вперед. На 88-й минуте Ребека Бломквим сравняла счет. На 90-й испанка Ольга Кармона забила победный мяч.
В финале испанские футболистки сыграют с победителями матча Австралия – Англия.
ЧМ проходит в Новой Зеландии и Австралии.