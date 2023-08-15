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Сборная Испании стала первым финалистом ЧМ по футболу среди женщин

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Футболистки сборной Испании со счетом 2:1 нанесли поражение национальной команде Швеции в матче 1/2 финала женского чемпионата мира.

На 81-й минуте встречи в Новой Зеландии Сальма Паравльюэло вывела сборную Испании вперед. На 88-й минуте Ребека Бломквим сравняла счет. На 90-й испанка Ольга Кармона забила победный мяч.

В финале испанские футболистки сыграют с победителями матча Австралия – Англия.

ЧМ проходит в Новой Зеландии и Австралии.

футбол
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