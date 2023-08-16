Овечкин рассказал о сорвавшихся матчах "Вашингтона" в России

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон" Александр Овечкин заявил, что несколько лет назад команда должна была сыграть в России против "Сент-Луиса".

"Это должно было случиться. Но, к сожалению, не случилось. "Вашингтон" должен был играть в Москве с "Сент-Луисом". Однако потом в мир пришел всем известный вирус, началась пандемия. И тема ушла на паузу", - приводит слова Овечкина "Матч ТВ".

Овечкин обладатель Кубка Стэнли-2018.