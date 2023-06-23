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Суверенный фонд Катара купит долю в материнской структуре клуба Александра Овечкина

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Суверенный фонд Катара (Qatar Investment Authority) в рамках сделки на $4,05 млрд покупает около 5% американской Monumental Sports & Entertainment, владеющей баскетбольными клубами Washington Wizards и Washington Mystics и хоккейным Washington Capitals, передает Associated Press со ссылкой на информированный источник.

Официально о сделке еще не объявлено.

Власти Катара, как предполагается, еще не вкладывали в профессиональный спорт США. По данным информационного ресурса Sportico, ни один суверенный фонд до сих пор также не инвестировал в американские спортивные клубы.

Команды Washington Wizards и Washington Mystics выступают в чемпионатах Национальной баскетбольной ассоциации (NBA) и Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) соответственно.

Washington Capitals выступает в Национальной хоккейной лиге (NHL). В ее составе играют россияне Евгений Кузнецов и Александр Овечкин, который также является капитаном.

Катар США Александр Овечкин баскетбол хоккей
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