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Российский хоккеист Орлов подписал контракт с "Каролиной"

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Защитник Дмитрий Орлов перешел в "Каролину", сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги.

Россиянин подписал двухлетний контракт, по условиям которого его среднегодовая зарплата составит 7,75 миллиона долларов.

Про ходу предыдущего сезона 31-летний хоккеист перешел из "Вашингтона" в "Бостон". В составе обеих команд провел в регулярном чемпионате-2022/23 66 матчей и набрал 36 (7+29 по системе "гол+пас") очков. Всего же за карьеру в НХЛ он набрал 273 (64+209) очка в 709 матчах регулярного чемпионата.

В 2018 году в составе "Вашингтона" Орлов стал обладателем Кубка Стэнли.

НХЛ хоккей Национальная хоккейная лига Бостон Брюинз Вашингтон Кэпиталз Каролина Харрикейнз Дмитрий Орлов
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