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Путин предложил материально поддержать успешных профессиональных спортсменов

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предложил правительству рассмотреть вопрос о премиальных, соразмерных выплатам за олимпийские награды, российским спортсменам, достигшим высоких результатов.

"Естественно, нам нужно создавать достойные условия для наших атлетов, в том числе это касается и материального поощрения - премий, грантов и так далее, сопоставимых с теми, что мы выдавали нашим мастерам при достижении ими результатов на Олимпийских играх, чемпионатах мира", - сказал Путин в среду на совещании с членами кабинета министров РФ.

Он отметил при этом: "Для людей, которые всю жизнь посвящают себя спорту, это тоже важно. Кроме престижа, важна еще и их материальная поддержка".

Путин предложил вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко "подумать, посоветоваться с председателем правительства". "Это не такие уж большие деньги, а для спортсменов высших достижений это все-таки такая серьезная поддержка", - добавил президент.

В ходе совещания Чернышенко сообщил, что российские спортсмены заняли первое место в неофициальном общекомандном зачете на вторых спортивных играх СНГ в Белоруссии.

Касаясь участия российских спортсменов высших достижений на международной арене и введенных против них санкций, Путин сказал: "К сожалению, в результате политизации международных спортивных структур и дальнейшей коммерциализации Международного Олимпийского движения мы видим, что там наступает определенная деградация. Это неизбежно повлечет за собой создание параллельных структур в сфере международного спорта".

Сборная России выиграла медальный зачет II Игр стран СНГ, завоевав 288 медалей (49 - золотые, 89 - серебряные и 50 бронзовые). Второй стала команда Белоруссии, спортсмены которой взяли 236 наград (48 золотых, 78 серебряных и 110 бронзовых). На третьем месте расположилась команда Узбекистана, в активе которой 105 наград (28, 25, 52).

Владимир Путин Дмитрий Чернышенко
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