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Касаткина победила перешедшую под флаг Франции Грачеву на турнире в США

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Теннисистка из России Дарья Касаткина во втором круге турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США) нанесла поражение представительнице Франции Варваре Грачевой.

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Результат встречи - 6:3, 6:1 в пользу россиянки, которая в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) занимает 13-е место. Грачева, сменившая российское гражданство на французское в этом году, находится на 45-й позиции.

Следующей соперницей Касаткиной может стать вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко, если та пройдет 192-й номер рейтинга WTA американку Энн Ли.

Турнир Western&Southern Open-2023 в Цинциннати имеет призовой фонд почти 2 млн 800 тыс. долларов. Победительница получит 454 тыс. 500 долларов и 900 очков в зачет рейтинга WTA.

Дарья Касаткина теннис Варвара Грачева
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