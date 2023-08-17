Арбитр Карасев назначен на матч РПЛ "Спартак" - "Зенит"
Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Сергей Карасев будет обслуживать матч пятого тура чемпионата России по футболу между "Спартаком" и "Зенитом", сообщает пресс-служба РФС.
Ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Александр Богданов; резервный судья – Артём Чистяков. Арбитром на VAR будет Виталий Мешков, ассистент – Игорь Демешко.
Матч пройдет 20 августа в Москве и стартует в 19:30 мск. В настоящий момент "Спартак" занимает четвертое место в турнирной таблице (9 очков), "Зенит" - восьмое (7).