"Зенит" обыграл "Факел" в 4-м туре чемпионата России
Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Петербургский "Зенит" в домашнем матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграл воронежский "Факел" со счетом 2:0.
В составе хозяев отличились Иван Сергеев (16 мин) и Густаво Мантуан (90+8).
"Зенит" поднялся на пятое место в турнирной таблице, имея в активе семь очков. "Факел" - аутсайдер чемпионата, команда потерпела четвертое поражение подряд.
20 августа в рамках пятого тура "Факел" примет в Воронеже "Пари Нижний Новгород", "Зенит" сыграет против "Спартака" в Москве.