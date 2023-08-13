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"Зенит" обыграл "Факел" в 4-м туре чемпионата России

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Петербургский "Зенит" в домашнем матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграл воронежский "Факел" со счетом 2:0.

В составе хозяев отличились Иван Сергеев (16 мин) и Густаво Мантуан (90+8).

"Зенит" поднялся на пятое место в турнирной таблице, имея в активе семь очков. "Факел" - аутсайдер чемпионата, команда потерпела четвертое поражение подряд.

20 августа в рамках пятого тура "Факел" примет в Воронеже "Пари Нижний Новгород", "Зенит" сыграет против "Спартака" в Москве.

Зенит Воронеж Петербург РПЛ Факел
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