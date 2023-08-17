Матчи пятого тура чемпионата России по футболу начнутся с минуты молчания

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Перед началом матчей пятого тура Российской премьер-лиги будет объявлена минута молчания, сообщается на сайте РПЛ.

Участники матчей почтут память жертв трагедии в Махачкале, а также ушедшего из жизни экс-главу департамента судейства РФС Андрея Будогосского.

Матчи отчетного тура пройдут с 18 по 20 августа.

В понедельник, 14 августа, в автосервисе на окраине Махачкалы во время работ по техобслуживанию автомобилей произошло возгорание. Огонь перекинулся на соседнее помещение, в котором хранилось легковоспламеняющееся удобрение, из-за чего произошел взрыв. После этого пожар перешел на рядом стоящую автозаправочную станцию.

В результате случившегося погибли 35 человек, в том числе трое детей, еще 84 пострадали. Были повреждены здания, находящие в непосредственной близости, и проезжающие автомобили.

Что касается Будогосского, он скончался 16 августа в возрасте 73 лет.