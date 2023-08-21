Двукратный вице-чемпион мира по баскетболу Бабков умер на 57-м году жизни

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Генеральный директор баскетбольного клуба "Новосибирск" скончался в возрасте 56 лет. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Баскетбольный клуб "Новосибирск" с глубоким прискорбием сообщает о безвременной кончине генерального директора клуба, заслуженного мастера спорта России Бабкова Сергея Анатольевича", - говорится в сообщении.

Бабков в составе сборной России дважды становился серебряным призером чемпионатов мира, по разу – серебряным и бронзовым призером чемпионатов Европы. Вместе с "Локомотивом" выигрывал чемпионат СССР.

Бабков стоял у истоков создания "Новосибирска" в 2011 году. Клуб с гендиректором Бобковым в сезоне-2014/15 выиграл чемпионат и Кубок России.