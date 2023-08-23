Никита Цзю техническим нокаутом победил Джека Брубейкера

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Австралийский боксер Никита Цзю победил своего соотечественника Джека Брубейкера в поединке в Сиднее.

Бой завершился в шестом раунде, победа присуждена Цзю, который выиграл седьмой поединок подряд (шесть из них – нокаутом). На профессиональном ринге он остается непобежденным боксером.

25-летний Никита Цзю - сын бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю. На профессиональном ринге Никита Цзю выиграл все шесть боев (пять – нокаутом). Его старший брат, Тим Цзю, является временным чемпионом мира по версии WBO.