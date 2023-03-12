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Тим Цзю стал временным чемпионом мира по версии WBO

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Австралийский боксер Тим Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю победил бывшего чемпиона мира американца Тони Харрисона в поединке в Сиднее.

Бой завершился в девятом раунде победой Цзю-младшего техническим нокаутом.

В результате Тим Цзю стал временным чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в первом среднем весе.

На профессиональном ринге 28-летний Цзю провел 22 поединка и все выиграл (16 из них – нокаутом). Его соперник, 32-летний Харрисон потерпел четвертое поражение в карьере. Он выиграл 29 боев, в том числе 21 нокаутом.

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