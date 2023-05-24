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Никита Цзю нокаутировал Боммера в первом раунде

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Австралийский боксер Никита Цзю победил своего соотечественника Бенджамина Боммера на турнире в Мельбурне.

Поединок представителей среднего веса завершился в первом раунде, когда Цзю нокаутировал соперника.

25-летний Никита Цзю - сын бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю. На профессиональном ринге Никита Цзю выиграл все шесть боев (пять – нокаутом). Его старший брат, Тим Цзю, является временным чемпионом мира по версии WBO.

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