Габил Мамедов стал пятикратным чемпионом России по боксу

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Габил Мамедов завоевал золото чемпионата России по боксу в весовой категории до 63,5 кг.

В финале соревнования в Хабаровске он победил Илью Попова из Санкт-Петербурга и стал пятикратным чемпионом России.

Бронзу в этой весовой категории завоевали Сандан Санданов (Бурятия) и Тенгиз Котоян (Краснодарский край).

Медали чемпионата России разыгрываются в 13 весовых категориях.

Призовой фонд - 26 млн рублей. Победители получат по 1,5 млн рублей, серебряные призеры – по 250 тысяч, бронзовые – по 125 тысяч.