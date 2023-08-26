"Динамо" в меньшинстве сыграло вничью с "Рубином" в 6-м туре РПЛ
Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Московское "Динамо" сыграло вничью 2:2 с казанским "Рубином" в матче шестого тура Российской премьер-лиги.
Игра прошла в Казани.
"Рубин" открыл счёт на 45-й минуте благодаря точному удару Мирлинда Даку. "Динамо" сравняло счет после гола Дениса Макарова (60). Победу столичной команде мог бы принести гол Дмитрия Скопинцева (75). Окончательный счёт установил игрок "Рубина" Джоэль Фамейе (90+5).
С 56-й минуты московский клуб играл в меньшинстве - за вторую жёлтую карточку был удалён Николас Маричаль.
"Динамо" занимает четвёртое место в таблице, набрав 11 очков. "Рубин" - 11-й, у клуба 6 очков.
В следующем туре "Динамо" сыграет с "Ростовом", матч пройдёт 3 сентября. "Рубин" днем ранее встретится с "Пари НН".