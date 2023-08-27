Экс-игрок ЦСКА Хорхе Карраскаль перешел в "Динамо"

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Колумбийский полузащитник Хорхе Карраскаль стал игроком московского "Динамо", сообщает пресс-служба бело-голубых.

25-летний Карраскаль ранее выступал за московский ЦСКА. В феврале 2022 года он перешёл в армейский клуб на правах аренды до окончания сезона-2021/2022. В мае того года клуб выкупил права на футболиста у "Ривер Плейт" и заключил с ним контракт до 2026 года.

Также "Динамо" объявило о переходе полузащитника Луиса Чавеса. Он перешел в столичную команду из мексиканской "Пачуки".

Контракты с обоими игроками подписаны на четыре года с возможностью продления ещё на сезон.