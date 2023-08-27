"Крылья Советов" обыграли "Балтику" в 6-м туре РПЛ
Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Самарские "Крыльев Советов" дома со счетом 2:1 обыграли калининградскую "Балтику" в матче шестого тура Российской премьер-лиги.
За "Крылья Советов" забили Сергей Бабкин (52-я минута) и Георгий Зотов (90+2). В составе "Балтики" отличился Тамерлан Мусаев (88).
"Крылья Советов" поднялись на четвёртое место в таблице, набрав 11 очков. "Балтика" идёт на 15-й позиции (3 очка).
В следующем туре "Крылья Советов" 2 сентября встретятся с воронежским "Факелом". "Балтика" днем позже проведёт игру против московского "Локомотива".