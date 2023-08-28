Россияне составили топ-3 рейтинга лучших вратарей НХЛ
Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Россиянин Андрей Василевский из клуба "Тампа-Бэй" возглавил рейтинг лучших вратарей Национальной хоккейной лиги, составленный НХЛ и телесетью лиги NHL Network.
Второе и третье места заняли также представители России Игорь Шестеркин ("Нью-Йорк Рейнджерс" и Илья Сорокин ("Нью-Йорк Айлендерс") соответственно.
В топ-10 рейтинга присутствует еще один россиянин – Александр Георгиев, защищающий цвета "Колорадо". Он занял восьмое место.