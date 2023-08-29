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Выигравшая первенство России фигуристка пропала в Москве

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Российская фигуристка Алина Горбачева пропала в Москве, сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на фан-клуб спортсменки.

16-летняя спортсменка 28 августа вечером вышла с катка "Чкалов Арена" и ушла в сторону Владимирской церкви. Горбачева зашла в парк на набережной, это было в 19:08 мск. Telegram-канал "Team Gorbacheva Official" информирует, что последний раз камеры зафиксировали спортсменку по адресу Волоколамское шоссе, владение 67.

По словам Екатерины, матери фигуристки, к поискам подключили кинолога с собакой.

Горбачева – победительница юниорского первенства России-2023.

фигурное катание
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