Выигравшая первенство России фигуристка пропала в Москве

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Российская фигуристка Алина Горбачева пропала в Москве, сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на фан-клуб спортсменки.

16-летняя спортсменка 28 августа вечером вышла с катка "Чкалов Арена" и ушла в сторону Владимирской церкви. Горбачева зашла в парк на набережной, это было в 19:08 мск. Telegram-канал "Team Gorbacheva Official" информирует, что последний раз камеры зафиксировали спортсменку по адресу Волоколамское шоссе, владение 67.

По словам Екатерины, матери фигуристки, к поискам подключили кинолога с собакой.

Горбачева – победительница юниорского первенства России-2023.