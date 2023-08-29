Россиян и белорусов допустили до соревнований по бадминтону в нейтральном статусе

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Российские и белорусские спортсмены смогут принимать участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе с февраля 2024 года, сообщает пресс-служба Всемирной федерации бадминтона (BWF) во вторник.

"Спортсменам из России и Белоруссии будет разрешено участвовать в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов в турнирах под эгидой BWF, начиная с 26 февраля 2024 года", - говорится в сообщении.

Федерация создаст специальную комиссию, которая будет заниматься допуском спортсменов из РФ и Белоруссии, разработает соответствующие требования и будет следить за их выполнением допущенными спортсменами.

Будет создана комиссия по отбору игроков для проведения должной проверки и тщательного изучения всех условий участия. Впоследствии BWF будет следить за поведением любых отдельных нейтральных спортсменов, чтобы убедиться, что они соблюдают такие условия. Также претенденты на нейтральный статус должны пройти тщательную проверку на допинг.

"Мы считаем, что решение отменить дисквалификацию российских и белорусских спортсменов, которые отвечают критериям для участия в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов, является позитивным шагом вперед в рамках наших усилий по содействию миру и солидарности", - сказал президент BWF Поуль-Эрик Хойер.

Международный олимпийский комитет не пригласил на Игры Россию и Белоруссию. Допуск отдельных российских и белорусских спортсменов будет возможен только в индивидуальном порядке и под нейтральным статусом. Президент ОКР Станислав Поздняков заявлял, что рекомендации и критерии МОК по допуску россиян к международным соревнованиям, приводят к тому, что на Олимпиаду 2024 года в Париже сможет пробиться лишь незначительная часть атлетов из РФ.

Летние Олимпийские игры в Париже стартуют 26 июля 2024 года.