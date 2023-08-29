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Овечкин усомнился, что побьет рекорд Гретцки в НХЛ в ближайшие два сезона

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Российский хоккеист Александр Овечкин предположил, что сможет опередить канадца Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ не раньше, чем через два сезона.

"Я думаю, что это произойдет нескоро. У меня три года контракта (с "Вашингтоном" - ИФ), надеюсь, что на третий. Самое главное, чтобы было здоровье. В прошлом сезоне было несколько травм, но все равно задачу забросить 40 шайб я выполнил", - сказал 37-летний Овечкин в шоу Gazgolder, опубликованном в YouTube.

К настоящему моменту Овечкин забросил за карьеру в НХЛ 822 шайбы и на 72 гола отстает от завершившего карьеру в 1999 году Гретцки.

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