"Спартак" обменял хоккеиста Хохлачева в "Амур"

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Нападающий "Спартака" Александр Хохлачев продолжит карьеру в хабаровском "Амуре", сообщается на сайте московского хоккейного клуба.

"Хоккейный клуб "Спартак" Москва оформил сделку с хабаровским "Амуром". В обмен на нападающего Александра Хохлачёва, "Спартак" получает денежную компенсацию и нападающего молодёжной сборной Белоруссии Артёма Гуменюка", - говорится в сообщении.

В прошлом сезоне 17-летний Гуменюк забросил три шайбы за белорусскую молодежку на Кубке Будущего и дебютировал в МХЛ, набрав 15 (10+5 по системе "гол+пас") очков в 50 матчах за "Амурских Тигров", а также признавался лучшим новичком недели в лиге.

29-летний Хохлачев в прошлом сезоне провел 65 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, набрал 55 (19+36) очков.