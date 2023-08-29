Российский гроссмейстер Витюгов будет выступать под флагом Англии
Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Никита Витюгов сменил спортивное гражданство на английское, сообщается на сайте ФИДЕ.
К профилю Витюгова теперь прикреплен флаг Англии.
36-летний Витюгов в рейтинге ФИДЕ занимает 25-е место. В составе сборной России дважды становился победителем командного чемпионата мира.
24 августа стало известно, что гражданство сменил серебряный призер чемпионата России Санан Сюгиров, ставший выступать под флагом Венгрии.