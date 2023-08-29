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Российский гроссмейстер Витюгов будет выступать под флагом Англии

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Никита Витюгов сменил спортивное гражданство на английское, сообщается на сайте ФИДЕ.

К профилю Витюгова теперь прикреплен флаг Англии.

36-летний Витюгов в рейтинге ФИДЕ занимает 25-е место. В составе сборной России дважды становился победителем командного чемпионата мира.

24 августа стало известно, что гражданство сменил серебряный призер чемпионата России Санан Сюгиров, ставший выступать под флагом Венгрии.

ФИДЕ Никита Витюгов Санан Сюгиров Англия
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