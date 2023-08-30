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"Зенит" проиграл "Балтике" в Кубке России по футболу

"Ростов" одержал победу над "Локомотивом"

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Калининградская "Балтика" со счетом 1:0 победила петербургский "Зенит" в третьем туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России по футболу.

На 43-й минуте гол в матче в Калининграде провел Анхело Энрикес.

После этого матча "Балтика" стала единоличным лидером в группе С, набрав 9 очков. 6 баллов у "Зенита", 3 очка – у грозненского "Ахмата". Самарские "Крылья Советов" очков пока не набрали.

В параллельно шедшем матче "Ростов" на своем поле в "Ростове-на-Дону" со счетом 2:1 обыграл соперников из московского "Локомотива". В составе хозяев отличились Егор Голенков (24-я минута), Илья Вахания (37), в составе "Локомотива" - Максим Глушенков (71).

"Ростов" и "Локомотив" представляют группу В, где набрали по 6 очков. У казанского "Рубина" и екатеринбургского "Урала" по 3 балла.

футбол
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